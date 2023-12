Knappe Niederlage für Ulm im Eurocup

Ratiopharm Ulm hat im Basketball-Eurocup verloren. Beim litauischen Club BC Lietkabelis unterlag das Team von Trainer Anton Gavel am Dienstag mit 90:94 (47:43). Mit einer Bilanz von 8:4 Siegen hat der deutsche Meister als Tabellenvierter in der Gruppe B dennoch beste Chancen auf den Einzug in die nächste Runde.

Nach zuvor zwei Eurocup-Siegen nacheinander zeigten die Ulmer im Norden Litauens 20 Minuten eine gute Vorstellung und gingen mit einer Vier-Punkte-Führung in die Pause. Ein schwaches drittes Viertel (18:25) sorgte jedoch für einen Rückstand vor dem Schlussdurchgang (65:68). Den Vorsprung konnten die Gastgeber über die Zeit retten. Bester Werfer beim Bundesligisten war Karim Jallow mit 24 Punkten.