Knapp 100 Einbrüche: Fünf Männer in U-Haft

Die Polizei hat fünf Männer aus dem Landkreis Göppingen festgenommen, weil diese im Verdacht stehen, für eine Einbruchserie verantwortlich zu sein. Die Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und die Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mitteilten. Demnach gab es im Raum Geislingen an der Steige seit August einen starken Anstieg von Einbrüchen, insgesamt knapp 100. Die nun Festgenommenen werden verdächtigt, einen Großteil davon begangen zu haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

In wechselnden Besetzungen sollen sie etwa in Geschäfte, Schulen, Kindergärten und Büros eingebrochen sein und dort Bargeld und zahlreiche Elektronikgeräte erbeutet haben.

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen und Objekte. Auch Polizeihunde kamen zum Einsatz. Bei den Durchsuchungen konnten die fünf Tatverdächtigen angetroffen und festgenommen werden. Zudem sei Beweismaterial sichergestellt worden. Dabei soll es sich auch um mutmaßliches Diebesgut handeln.