Silvesternacht

Klinikum: Mehr Gesichtsverletzungen durch Feuerwerk

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Mit Sicht auf die Stuttgarter Innenstadt von der Uhlandshöhe aus. (Foto: Jason Tschepljakow/dpa )

Mehr schwere Gesichts- und Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper als in den Vorjahren hat das Klinikum Stuttgart in der Silvesternacht verzeichnet. Patienten hätten zu nah am explodierenden Feuerwerk gestanden oder im Moment der Explosion hineingeschaut, berichtete Oberarzt Alexander Krohn aus der Notaufnahme am Montagmorgen: „Dabei kam es zu schwersten Verbrennungen und erheblichen Gesichtsverletzungen, einschließlich knöcherner Verletzungen des Gesichtsschädels.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 10:48 Von: Deutsche Presse-Agentur