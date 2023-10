Kleinlaster rammt Tankstellensäule: Gas tritt aus

Weil ein Kleinlaster eine Gaszapfsäule gerammt hat, ist eine Tankstelle in Karlsruhe geräumt worden. Auch der umliegende Bereich und Straßen seien gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute stellten die betroffene Leitung ab und stoppten den Gasaustritt. Der Kleinlaster war am Dienstag wohl beim Rangieren rückwärts gegen die Tanksäule gestoßen, so dass diese beschädigt wurde und Gas ausströmte. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.