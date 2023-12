Brauchtum

Klausen verletzen Weihnachtsmarktbesucher mit Ruten

Markt Wald / Lesedauer: 1 min

Beim traditionellen Klausentreiben im Allgäu sind auf einem Weihnachtsmarkt ein Kind und ein Jugendlicher verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trugen die beiden Besucher eines Weihnachtsmarkts in Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) am Sonntag leichte Verletzungen davon.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 12:51 Von: Deutsche Presse-Agentur