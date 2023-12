Klassenfahrten und Ausflüge gehören zu den Erlebnissen, an die sich viele Schüler auch nach Jahren noch gern erinnern. Doch Lehrer und Veranstalter beklagen rechtliche und organisatorische Probleme.

Dabei geht es darum, wer bei Schäden oder Stornierungen zahlt - und letztlich um die Frage, wer eigentlich mit wem einen Vertrag abzuschließen hat.

Das baden-württembergische Kultusministerium sah zu Beginn des Schuljahres Klärungsbedarf: In einem Schreiben wurden die Direktoren auf ein nach Ansicht der Regierung fehlerhaftes Verhalten hingewiesen: Lehrer hätten bei außerschulischen Veranstaltungen wie Klassenfahrten Verträge im Namen der Schule abgeschlossen.

„Dadurch konnte unter Umständen der Eindruck entstehen, dass die Verträge zwischen den Reiseveranstaltern, Beförderungs- und Beherbergungsunternehmen oder sonstigen Dienstleistern und dem Land Baden-Württemberg zustande gekommen seien“, heißt es in dem Brief, der Mitte September an alle Schulleiter ging.

Vertretungsgeschäft für Erziehungsberechtigte

Das Land Baden-Württemberg will aber kein Vertragspartner sein, wenn ein Lehrer für seine Klasse eine Busfahrt ins Grüne bucht oder eine Übernachtung im Schullandheim.

Vielmehr handle der Lehrer im Namen der Schüler, heißt es in dem Schreiben: „In dem Fall liegt ein Vertretungsgeschäft vor, das zu einem Vertrag zwischen den daran teilnehmenden volljährigen Schülerinnen und Schülern (beziehungsweise bei Minderjährigen: den Erziehungsberechtigten) und nicht dem Land Baden-Württemberg führt.“

Unter Pädagogen regt sich dagegen Protest. „Man hat nur die juristische Seite betrachtet, die Auswirkungen auf Schüler und Lehrer aber nicht berücksichtigt“, beklagt Thomas Speck, Vorsitzender des baden-württembergischen Berufsschullehrerverbands.

Lehrer, die eine Klassenfahrt ein Jahr und mehr im Voraus buchen müssen, wüssten oft noch gar nicht, welche Schüler daran teilnehmen werden. Bei Fahrten in der fünften Klasse seien die Kinder zum Zeitpunkt der Buchung noch gar nicht an der Schule.

Wenn nicht das Land, sondern die Eltern der Kinder Vertragspartner des Schullandheims sind, wisse der Lehrer nicht, in wessen Namen er unterschreibt. Falls später eine Familie nicht zahlt, fürchtet Speck, könnten Lehrer auf Kosten sitzen bleiben. Er wünscht sich zweckgebundene Schulkonten - bislang laufen Transaktionen meist über das Privatkonto des Lehrers. Und er fordert eine Klarstellung des Landes, dass dieses einspringt, wenn es mit einer Buchung Probleme gibt.

Veranstalter verlangen Verbindlichkeit

Das Kultusministerium empfiehlt Lehrern, sich von Eltern eine Vollmacht zu besorgen, um in deren Namen Verträge abschließen zu können. Elke Ray, Vorsitzende der Direktorenvereinigung Südwürttemberg, berichtet aber davon, dass man bei Buchungen oft schon Nägel mit Köpfen machen muss, bevor Vollmachten vorliegen könnten.

Sie erzählt von einer Studienfahrt an den Atlantik, die die Sportfachschaft des Gymnasiums Ochsenhausen, dessen Direktorin sie ist, anbieten wollte: eine Kombination aus Surfkurs und Kulturprogramm.

Der Veranstalter drängte auf eine verbindliche Zusage der Schule. „Sollten wir nicht binnen zwei Tagen verbindlich buchen, so wäre das Angebot weg.“ Da war aber noch gar nicht klar, welche Schüler an welcher Kursfahrt teilnehmen würden. Ray fordert: „Lehrer müssen Reservierungen tätigen können, bevor die Eltern unterschreiben.“ Sonst würden die Schulen bei Buchungen lahmgelegt.

Berufsschullehrer Speck erinnert außerdem an Probleme bei sozial schwachen Schülern. Diese müssten die Kostenübernahme für eine Klassenfahrt erst einmal im Jobcenter beantragen. „Die Eltern werden aber nichts unterschreiben, wenn sie nicht wissen, ob das Jobcenter die Kosten übernimmt“, so Speck. „Ich befürchte, ein Teil der Schüler kann dann nicht mehr auf Klassenfahrt mitfahren.“

98 Verträge - oder 7000?

Auch Veranstalter von Programmen für Schüler äußern Bedenken. Alarmiert ist etwa der Direktor der Landesakademie Ochsenhausen, an der jährlich 7000 Schüler musikalisch ausgebildet werden - Schulorchester, Big Bands und Chöre aus ganz Baden-Württemberg kommen zum Üben in das ehemalige Kloster.

„Wir sind in einer gewissen Aufregung“, gibt Professor Klaus Weigele zu. „Unser Vertragspartner ist bislang die Schule oder die Lehrkraft, die das Ensemble leitet, und nicht der individuelle Schüler.“ Mit 98 Schulen habe seine Einrichtung in diesem Jahr Verträge abgeschlossen, nun fürchtet Weigele, stattdessen Rechnungen an 7000 einzelne Schüler senden zu müssen: „Da bräuchte ich ja zig neue Stellen für die Verwaltung.“

An der Landesakademie in Ochsenhausen musizieren jährlich 7000 Schüler – der Direktor fürchtet nun, für jeden einzelnen von ihnen einen eigenen Vertrag abschließen zu müssen. (Foto: Landesakademie Ochsenhausen )

Hinzu kommen Haftungsfragen. „Wir haben einen Instrumentenbestand im Wert von 2,5 Millionen Euro“, sagt Weigele. Dieser wird den Schülern zur Verfügung gestellt. „Natürlich geht da auch mal ein Schlagzeugfell kaputt.“

Manchmal sei nicht nachweisbar, wer einen Schaden verursacht hat, sodass keine Privathaftpflicht eines Schülers zahle. Bisher werde dies der Schule als Vertragspartner in Rechnung gestellt, also letztlich dem Land Baden-Württemberg. Künftig, fürchtet Weigele, könnte seine Einrichtung auf den Kosten sitzen bleiben.

Regeln im Südwesten besonders streng

Nirgendwo seien die Regeln so streng wie im Südwesten, sagt Oliver Dobbert vom Bundesverband führender Schulfahrtenveranstalter, bei dessen Mitgliedern Lehrer aus allen Bundesländern Klassenfahrten im Gesamtpaket buchen. „Da ist Baden-Württemberg allein auf weiter Flur.“

Es sei schon vorgekommen, dass Lehrer gebuchte Klassenfahrten deswegen wieder abgesagt hätten. Vom Deutschen Jugendherbergswerk heißt es dagegen lediglich, man nehme die Haltung des Kultusministeriums zur Kenntnis, man stehe „in konstruktivem Austausch“.

Das Ministerium zeigt sich angesichts der Kritik gesprächsbereit. Derzeit werde ein Katalog von Antworten auf die wichtigsten Fragen in dem Zusammenhang zusammengestellt, teilt ein Sprecher von Ressortchefin Theresa Schopper (Grüne) mit. Die Bedenken seien bekannt, alles werde ernsthaft geprüft.

„Irgendwann keine Lust mehr“

Nach Ansicht von Berufsschullehrer Speck ist das auch dringend nötig: „Klassenfahrten sind ein tolles Erlebnis für die Schüler“, sagt er. „Aber wenn schon eine einfache Tagesfahrt so ein Zusatzgeschäft wird, da hat man dann irgendwann keine Lust mehr.“