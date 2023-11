Verantwortung

Kirchen fordern legale Migrationswege für Klimaflüchtlinge

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Licht wirft den Schatten eines Kreuzes durch ein Kirchenfenster. (Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild )

Die Kirchen in Baden-Württemberg haben anlässlich der bald anstehenden Weltklimakonferenz in Dubai die Schaffung von legalen Migrationswegen für Klimaflüchtlinge gefordert. Die Konferenz biete eine große Chance, Lösungsansätze für klimabedingte Vertreibung zu finden, erklärten die vier großen Kirchen am Donnerstag.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 11:34 Von: Deutsche Presse-Agentur