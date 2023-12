Kindergarten im Schwarzwald brennt: Keine Verletzten

Ein Kindergarten ist am Dienstag in St. Blasien im Kreis Waldshut in Brand geraten. Der betroffene Teil des Hauses sei völlig zerstört worden, die beiden Erzieherinnen und zehn Kinder hatten das Gebäude aber rechtzeitig verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte untersuchten und versorgten sie in einer nahe gelegenen Halle. Verletzte gab es nicht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich aber bei dem Löscheinsatz leicht am Bein.

Die Erzieherinnen hatten das Feuer am Vormittag bemerkt. Wo genau es entstand und was die Brandursache gewesen sein könnte, war zunächst unklar. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem neben der Kindergartengruppe auch Vereine und Feuerwehr untergebracht sind. Das gesamte Gebäude wurde durch das Feuer schwer beschädigt.