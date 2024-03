Kfz-Zulassungsstelle wegen Softwareproblemen geschlossen

Akute Softwareprobleme haben die Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart am Mittwoch lahmgelegt. Die Stelle habe am frühen Vormittag schließen müssen, teilte die Stadt mit. „Es handelt sich offenbar um ein Problem, von dem alle Zulassungsstellen im Land betroffen sind, die diese Software einsetzen“, wie mitgeteilt wurde. Der Hersteller sei aufgefordert worden, das Problem schnellstmöglich zu beheben, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Zulassungsstelle bat Kunden, deren Angelegenheiten nicht unmittelbar erforderlich seien, ihren Besuch um einige Tage zu verschieben.