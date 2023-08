Kerzen lösen Brand aus: Drei Verletzte

Abgebrannte Kerzen sollen in Mannheim einen Wohnungsbrand ausgelöst haben. Die 43–jährige Bewohnerin habe das Feuer am Dienstag selbst löschen können, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Frau, eine 23–Jährige und ein vier Monate alter Säugling wurden durch den Rauch leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Wohnung sei allerdings vorerst unbewohnbar, heißt es in der Mitteilung.