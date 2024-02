Kellerbrand Schaden im unteren sechsstelligen Bereich

Bei einem Kellerbrand in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist laut ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer entfachte am Dienstagabend mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Sauna, die ebenfalls beschädigt wurde, sagte eine Pressesprecherin am Mittwoch. Die Bewohner des Hauses wählten den Notruf und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schon nach kurzer Zeit löschen.