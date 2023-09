Kellerbrand in unbewohntem Mehrfamilienhaus: Ermittlungen

Bei einem Kellerbrand in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in Karlsruhe ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Rauch in der Nacht zu Freitag bereits im gesamten Gebäude ausgebreitet, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Menschen befanden sich in dem Gebäude laut Polizei nicht. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.