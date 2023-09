Keita bei Werder vor Debüt im Kader — Auch Borré bereit

Werder Bremens Toptransfer Naby Keita könnte beim Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim erstmals in dieser Saison im Kader der Norddeutschen stehen. Der vom FC Liverpool gekommene Offensivspieler hat nach seiner Adduktorenverletzung in der Länderspielpause weitere Fortschritte gemacht und in dieser Woche erstmals seit Beginn der Vorbereitung wieder komplett mit der Mannschaft trainiert. „Er hat eine gewisse Qualität und viel Erfahrung. Er passt sich schnell an und kann, wenn er körperlich so weit ist, schnell reingeworfen werden“, sagte Werder–Coach Ole Werner am Freitag über Keita.

Ob der 28–Jährige bei der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wirklich zum Aufgebot der Grün–Weißen gehört, will Werner nach dem Abschlusstraining am Samstag entscheiden. „Er wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es wird diese oder nächste Woche so weit sein“, sagte der Bremer Trainer.

Erstmals dabei sein wird in Heidenheim Rafael Borré. Der am letzten Tag der Transferperiode von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Stürmer trainierte am Freitag erstmals mit seiner neuen Mannschaft. Der Kolumbianer, der am Freitag 28 Jahre alt wurde, spielte zuletzt zweimal für sein Heimatland in der WM–Qualifikation und dürfte auf Anhieb ein Kandidat für die Startelf sein. Zumal hinter dem Einsatz von Marvin Ducksch nach dessen Oberschenkel–Verletzung aus dem Mainz–Spiel noch ein Fragezeichen steht.