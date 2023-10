Böblingen

Keine Verunreinigung mehr: Trinkwasser nicht mehr gechlort

Böblingen

Von Mittwoch an wird das Trinkwassernetz in Böblingen nicht mehr gechlort. Weitere Proben seien ohne Befund gewesen, teilten die Stadtwerke am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 12:44 Von: Deutsche Presse-Agentur