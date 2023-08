Die Debatte um die Dauer der Sommerferien ist wahrscheinlich so alt wie die Sommerferien selbst. Vielen Eltern, besonders Alleinerziehenden, gehen die großen Ferien zu lange. Sie wissen oft nicht, wie sie ihre Kinder in der sechswöchigen Pause bespaßen und betreuen sollen. Das ist nachvollziehbar — zumal die meisten Erwerbstätigen nur 30 Urlaubstage und damit weniger als die Hälfte der insgesamt 75 Ferientage haben, die Schülern seit 1964 pro Jahr gesetzlich zustehen.

Doch so lange diese 75 Tage gelten, macht eine Verkürzung der Sommerferien keinen Sinn. Im Gegenteil: Das Betreuungsproblem bliebe für viele Eltern dasselbe, es verlagerte sich nur in andere Jahreszeiten. Dann könnten die Weihnachtsferien plötzlich bis Ende Januar dauern oder auf Ostern folgte auf einmal ein kompletter freier Monat. Damit wäre niemandem geholfen. Dann doch lieber zwei Wochen länger im August ins Freibad gehen, als 14 kalte Februar–Tage auf dem Sofa sitzen. Im Vergleich zu anderen EU–Länder haben deutsche Schüler ohnehin schon fast die kürzesten Sommerferien. In Italien dauern sie beispielsweise drei Monate.

Mehr Angebote vom Staat nötig

Außerdem haben sich die vielen ehrenamtlichen Betreuer — sei es in Zeltlagern oder Sportvereinen — mit ihren Ferienangeboten auf die Sommermonate eingestellt und entlasten viele Eltern in dieser Zeit. Hinzu kommt, dass ein Wechsel des Ferienrhythmus einen enormen bürokratischen Aufwand für Schulämter und Behörden nach sich ziehen würde. Chaos und Zusatzkosten für den Steuerzahler wären da programmiert.

Warum also ein System ändern, das sich schon seit Jahrzehnten bewährt hat? Die Sommerferien sollten nicht gekürzt werden — dagegen könnte der Staat künftig mehr Geld für Betreuungsangebote bereitstellen. Denn Ferienbetreuung darf nicht allein am Ehrenamt hängen bleiben — und mehr Angebote würden Eltern während der sechswöchigen Pause wirklich entlasten.