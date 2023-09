Energie

Keine Bauanträge: Hauk sorgt sich um Windkraft im Staatswald

Stuttgart / Lesedauer: 3 min

Auf der Hornisgrinde im Nordschwarzwald steht ein Windrad. (Foto: Uli Deck/dpa )

Eigentlich will Grün–Schwarz in dieser Legislatur mindestens 500 Windräder im Staatswald errichten. Die Ausschreibungen dafür kommen auch gut voran — nur an den Baugenehmigungen hapert es noch, warnt der Landwirtschaftsminister.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 06:11 Von: Deutsche Presse-Agentur