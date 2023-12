Kein Losglück: Stuttgart muss im Pokal nach Leverkusen

Der VfB Stuttgart muss im Viertelfinale des DFB-Pokals zum Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen reisen. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Beide Teams hatten sich wenige Stunden zuvor im Bundesligaduell 1:1 getrennt. Spieltermine sind der 30. und 31. Januar sowie der 6. und 7. Februar. Das Endspiel findet am 25. Mai in Berlin statt.

„Das ist ohne Frage das schwerste Los, das möglich war“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Dass wir auswärts antreten müssen, macht die Aufgabe noch schwerer. Nichtsdestotrotz treten wir natürlich mit dem Ziel an, ins Halbfinale einzuziehen. Insbesondere die erste Halbzeit unseres heutigen Spiels hat gezeigt, dass wir das schaffen können.“