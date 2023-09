gesundheit

Kein Abkochgebot mehr für Trinkwasser in Böblingen

Böblingen / Lesedauer: 1 min

Leitungswasser läuft aus einem Wasserhahn in ein Glas. (Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild )

Nach gut einer Woche ist das Abkochgebot für Trinkwasser in Teilen Böblingens und in Dagersheim wieder aufgehoben worden. Proben bestätigten, dass es im Trinkwassernetz keine Verunreinigungen durch coliforme Bakterien und eColi (Escherichia Coli) mehr gebe, wie die Stadtwerke am Freitag in Böblingen mitteilten.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 15:40 Von: Deutsche Presse-Agentur