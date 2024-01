Kaum Bahnhöfe im Südwesten mit kostenlosem WLAN

Reisende in Baden-Württemberg können in einem bundesweiten Vergleich an nur wenigen Bahnhöfen der Deutschen Bahn auf kostenfreies WLAN zugreifen. Das zeigen Zahlen des Verbandes Allianz pro Schiene, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Lediglich zwölf von insgesamt 692 Bahnhöfen im Südwesten verfügten 2023 über kostenfreies Internet, was rund zwei Prozent entspricht.

Mit diesen niedrigen Zahlen steht der Südwesten jedoch nicht alleine da. Der Geschäftsführer des Vereins Allianz pro Schiene, Dirk Flege, hat den Eindruck, dass das Thema in vielen Bundesländern nicht angegangen wird. „Dass man WLAN an Bahnhöfen auch im Jahr 2024 in der Mehrzahl der Bundesländer wie die Nadel im Heuhaufen sucht, ist wenig zeitgemäß“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben des Verbands hatte Hessen 2023 mit 299 Stationen die meisten DB-Bahnhöfe mit kostenlosem WLAN. Schlusslichter waren Bremen und das Saarland mit jeweils einem Bahnhof. Den höchsten Anteil von Bahnhöfen mit WLAN hatte Hamburg (90 Prozent), den niedrigsten Thüringen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit jeweils einem Prozent. Der Bundesdurchschnitt lag bei elf Prozent.

Die Allianz pro Schiene bezieht sich in ihrer Auswertung auf Angaben der Bundesregierung, die aus dem Oktober 2023 stammen.