Katzen aus Wohnung befreit — Ermittlungen gegen Halter

Polizei und Veterinäramt haben eine verängstigte und eine verletzte Katze in einer Wohnung in Heidelberg sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Anwohner am Donnerstag schmerzerfüllt klingendes Maunzen gemeldet. Der Mitteilung zufolge kam dies wohl von einer Katze, die in einem gekippten Fenster eingeklemmt war. Trotz tierärztlicher Behandlung habe die Katze das nicht überlebt.

Die Wohnung war laut Polizei menschenleer. Die Katzenklos seien längere Zeit nicht mehr gereinigt worden und die Futternäpfe seien leer gewesen. Eine Wasserschale gab es demnach nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.