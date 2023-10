Kassen bleiben klamm im Südwesten

Baden-Württemberg kann trotz aller Krisen für die nächste Zeit mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als bisher gedacht ‐ allerdings eröffnet das kaum neue Spielräume, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte. Nach der aktuellen Steuerschätzung muss dieses Jahr zwar mit knapp 182 Millionen Euro weniger gerechnet werden als noch im Doppelhaushalt veranschlagt. Für das nächste Jahr werden aber 600 Millionen Euro mehr erwartet. Dieses Plus ist allerdings nur ein kleiner Bruchteil bei einem Doppelhaushalt mit einem Volumen von mehr als 120 Milliarden Euro.

Zweimal im Jahr kommt der Arbeitskreis aus Experten zusammen, um zu analysieren, wie sich die Steuereinnahmen für das Land entwickeln ‐ einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Vergleicht man die aktuelle Schätzung mit der aus dem Mai, sieht die Lage nicht schlecht aus. Wie „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ berichteten, kann das Land für 2023 von Steuereinnahmen in Höhe von rund 36,7 Milliarden Euro ausgehen ‐ ein leichtes Plus verglichen mit der Schätzung im Frühjahr. Für das kommende Jahr prognostizieren die Steuerschätzer dem Bericht zufolge Steuereinnahmen des Landes in Höhe von rund 38,2 Milliarden Euro.

Grundlage für die Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2023 und 2024 war allerdings die Steuerschätzung im Oktober 2022. Die, und nicht die im Frühjahr 2023, ist deshalb aus Sicht des Finanzministeriums die entscheidende Schätzung, wenn es darum geht, zu ergründen, wie viel Geld man tatsächlich zur Verfügung hat.

„Zwar haben wir es unterm Strich mit einem minimalen Zuwachs bei den Steuereinnahmen zu tun, der aber von der weiterhin hohen Inflation aufgezehrt wird“, sagte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Montag. Das Land habe vorgesorgt, deshalb könne man das auffangen. „Die Zeiten des Geldsegens durch immer wachsende Steuereinnahmen sind allerdings vorbei. Es gibt auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben.“

Die Kommunen haben etwas rosigere Aussichten als das Land: Sie können im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022 in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von rund 887 Millionen Euro rechnen. Für das nächste Jahr werden Mehreinnahmen von 554 Millionen Euro prognostiziert.

Für die Jahre 2025 und 2026 sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Land von 668 Millionen und 671 Millionen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2022 vor. Allerdings, so das Ministerium, bestehe für diese beiden Jahre eine sogenannte strukturelle Deckungslücke von 2,8 Milliarden und 2,5 Milliarden Euro in der mittelfristigen Finanzplanung. Also sind die prognostizierten Einnahmen deutlich geringer als die Lücke im Haushalt. Die Deckungslücke werde sich durch die Inflation und den bevorstehenden Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst voraussichtlich noch vergrößern, teilte das Finanzministerium mit.

Der Verband Unternehmer Baden-Württemberg fordert in der Haushaltspolitik eine klare Priorisierung „mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Landes“. „Dies gilt auch dann, wenn die Einnahmen laut der Schätzung im nächsten Jahr wieder ansteigen könnten“, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Barta. Schwerpunkte sollten auf Investitionen in Forschung und Entwicklung, Schulen und Kitas sowie die Verkehrsinfrastruktur und die digitale Infrastruktur gelegt werden. An der Schuldenbremse sollte die Landesregierung aber festhalten. Ineffiziente Strukturen müssten hinterfragt und unnötige Bürokratie abgebaut werden. „Reformen in diesen Bereichen tragen zu einer höheren Ausgabendisziplin bei.“

Nach der bereits veröffentlichten bundesweiten Prognose der Steuerschätzer für Bund, Länder und Kommunen wird der Staat im kommenden Jahr 1,9 Milliarden Euro mehr Steuern einnehmen als noch im Frühjahr gedacht ‐ insgesamt gut 964 Milliarden Euro.