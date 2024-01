Karriereende? Karlsruhes Stindl lässt Zukunft offen

Der frühere Fußball-Nationalspieler Lars Stindl hat offen gelassen, ob er seine Karriere über die Saison hinaus fortsetzt. „Ich fühle mich noch ganz gut. So eine Entscheidung ist aber auch immer die Abwägung zwischen der sportlichen und der persönlichen Komponente“, sagte der 35-Jährige vom Karlsruher SC vor dem Neuanfang in der 2. Bundesliga den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Dienstag).

Er habe noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen: „Der Verein hat mir die Zeit zugestanden“, sagte Stindl: „Da ist alles ehrlich und offen ausgetauscht. Ein Stück weit muss man natürlich auch berücksichtigen, wie die sportlichen Voraussetzungen für die Zukunft sind. Das ist auch nicht ganz uninteressant.“

Der langjährige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach war vor der Saison aus der Bundesliga zum Zweitligisten in seine Heimat zurückgekehrt und hatte einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben.

Ob Stindl beim Rückrundenstart der Karlsruher am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück dabei sein kann, ist offen. Probleme an der Wade schränkten den Routinier in der Vorbereitung ein. „Ich weiß es nicht“, sagte Stindl auf die Frage, ob er Chancen für seinen Einsatz sehe: „Es ist so eine Tag-für-Tag-Sache.“