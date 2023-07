Karlsruher Zoo eröffnet „Afrikasavanne“

Afrika in Baden: Der Karlsruher Zoo eröffnet an diesem Freitagnachmittag eine „Afrikasavanne“. Die rund 4500 Quadratmeter große Anlage soll Giraffen, Zebras und Vögeln wie Maribus ein neues Zuhause bieten. Die Tiere, die bislang in eigenen Gehegen untergebracht waren, sollen in den kommenden Wochen langsam an das gemeinsame Leben gewöhnt werden. Später könnten auch Tiere wie Strauße oder Antilopen dazu kommen. Eine Attraktion ist eine große Aussichtsplattform, bei der die Besucher auf Augenhöhe mit den Giraffen sein können. Die Kosten der in knapp vier Jahren errichteten „Afrikasavanne“ belaufen sich nach Angaben des Zoos auf rund 7,8 Millionen Euro.