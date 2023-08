Karlsruhe kassiert erste Liga–Niederlage der Saison

Der Karlsruher SC hat die erste Saison–Niederlage in der 2. Fußball–Bundesliga kassiert. Eine Woche nach dem bitteren Pokal–Aus verloren die Badener am Freitagabend beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1). Vor 10.626 Zuschauern erzielte Hyun–Ju Lee in der 22. Minute das Tor für den in dieser Saison weiter ungeschlagenen SVWW, der mit sieben Punkte zumindest über die Nacht die Tabellenführung übernahm. Der KSC verfügt über vier Zähler.

Den dominant auftretenden Gästen gehörte die Anfangsphase des Spiels. Wiesbadens Torwart Florian Stritzel bewahrte sein Team sowohl gegen Lars Stindl (8.) als auch gegen Daniel Brosinski (10.) vor einem frühen Rückstand. Auf der anderen Seite traf Lee mit einem feinen Schlenzer aus 17 Metern zur Führung, die den Hausherren zusätzliche Sicherheit gab.

Kurz vor der Pause verhinderte KSC–Torwart Patrick Drewes gegen den frei durchgelaufenen Robin Heußer einen höheren Rückstand der Gäste, die in der zweiten Halbzeit vehement auf den Ausgleich drängten. Die beste Gelegenheit bot sich aber den Hessen, als Kianz Froese mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern an Drewes scheiterte.