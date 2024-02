Karazor kehrt ins VfB-Training zurück: Hoeneß weiter krank

Mittelfeldspieler Atakan Karazor ist beim VfB Stuttgart am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Der Defensivspezialist war am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln wegen eines Pferdekusses ausgewechselt worden und hatte am Dienstag beim ersten Training der neuen Woche pausiert.

Drei Tage vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlte der erkrankte Trainer Sebastian Hoeneß dagegen wie am Vortag bei der Übungseinheit. Für Freitag hat der schwäbische Fußball-Bundesligist zu einer Spieltags-Pressekonferenz mit dem Coach eingeladen.