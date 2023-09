Kaputter Transporter aus dem Verkehr gezogen

Der Polizei ist auf der Autobahn 5 in Freiburg ein völlig kaputter und überladener Transporter ins Netz gegangen. Bei einer Kontrolle und anschließenden Überprüfung seien 20 Mängel festgestellt worden. Unter anderem seien die Bremsscheiben allesamt verschlissen gewesen, an einer Achse sogar gebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Bremsleitung sei undicht gewesen.

Insgesamt sei das Fahrzeug an mehreren Stellen durchgerostet gewesen. Der Prüfer habe das Fahrzeug laut Meldung mit folgenden Worten kommentiert: „Top Fünf der schlechtesten Fahrzeuge, die ich je gesehen habe“.

Außerdem saßen neun Menschen in dem Auto ‐ die Maximalzahl der Sitzplätze des Transporters. Obendrein war das Fahrzeug randvoll beladen. Damit kamen die Prüfer auf eine Überladung von 25 Prozent. Der Transporter durfte nicht weiterfahren.