Kampfhund beißt Mann ins Gesicht

Ein Kampfhund hat einen 26 Jahre alten Mann in Ulm angegriffen und ihm ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, riss der Hund am Freitagabend einen Teil der Unterlippe des Mannes weg. Bei dem Tier handelt es sich mutmaßlich um einen Pitbull, möglicherweise ist das Tier aber auch ein Mischling. Der 26-Jährige wandte sich mit starken Blutungen daraufhin an eine Polizeistreife, die sich in der Nähe befand. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest zeigte bei der 28 Jahre alten Hundehalterin einen Wert von fast drei Promille. Ob die 28-Jährige und der 26-Jährige sich kannten, ist unbekannt. Die Einsatzkräfte brachten den Hund in ein Tierheim. Gegen die 28-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.