„Wer dem König nachfolgt, entscheidet der König“. Diesen Satz prägte ein Weggefährte Winfried Kretschmanns über Deutschlands ersten grünen Ministerpräsidenten. Der Mann aus Laiz hat einen Status erreicht, der eine Nachfolgedebatte lange zur Majestätsbeleidigung machte. Kretschmann will 2026 aber nicht mehr antreten. Es gilt also, einem Nachfolger bestmöglichen Bedingungen zu bereiten.

Das bedeutet: Kretschmann müsste noch vor den Wahlen abtreten. Dann könnte ein Nachfolger als Ministerpräsident Bonuspunkte sammeln – als Landesvater verlieren in Deutschland nur wenige Politiker Wahlen.

Dieses Szenario wäre selbst für den bekennenden Berlin-Fan Cem Özdemir reizvoll. Wie der BaWü-Check zeigt, hätte der amtierenden Bundesagrarminister gute Chancen. Potenzielle Herausforderer wie CDU-Fraktionschef Manuel Hagel müssten viel an Popularität aufholen, der Wahlkampf gegen einen Poltiprofi wie Özdemir wäre ein dickes Brett für den Aufsteiger aus Ehingen.

Diese Idee hat zwei Haken. Der erste liegt bei Kretschmann selbst. Es ist nicht ausgemacht, dass er freiwillig zurücktritt. Zu groß ist die Überzeugung des Ministerpräsidenten, es selbst am besten zu können, vor allem in Krisen. Der zweite Haken: CDU, FDP und SPD machen es Özdemir maximal schwer, sich von Berlin zu verabschieden. Die CDU wird einen grünen Nachfolger von Kretschmann in der laufenden Legislaturperiode nicht mitwählen. Die FDP schließt eine Ampel vor Neuwahlen aus. Stattdessen signalisieren CDU, FDP und SPD demonstrativ die Bereitschaft zu einer Deutschland-Koalition.

Damit gäbe es ohne neue Wahlen keine Mehrheit für einen Kretschmann-Nachfolger. Özdemir müsste vor den Bundestagswahlen im Herbst 2025 entscheiden, ob er sein politisches Glück noch einmal dort versucht oder ab 2026 in Baden-Württemberg. Ohne Amtsbonus wäre das Rennen um das Amt des Regierungschefs aber offen, erst recht, wenn die CDU in der Wählergunst wie zuletzt vor den Grünen liegt.

Bei einer Niederlage droht Özdemir der Absturz vom Bundesminister zum Landtagsabgeordneten. Ob seine Karriereplanung das vorsieht, ist fraglich.