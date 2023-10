Notfälle

Kamin von Mehrfamilienhaus nach Blitzeinschlag eingestürzt

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein Kamin und Teile des Dachs eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Schönau sind durch einen Blitzeinschlag zerstört worden. Der Blitz schlug am Sonntagabend in den Kamin ein, woraufhin der Teil, der oben aus dem Dach herausragte, einstürzte, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 05:14 Von: Deutsche Presse-Agentur