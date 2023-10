Kindergärten

Kabinett billigt Lockerungen von Personalvorgaben für Kitas

Stuttgart / Lesedauer: 2 min

Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration )

Wegen des großen Fachkräftemangels will das Land Kitas in Baden-Württemberg erlauben, unter bestimmten Bedingungen von Personalvorgaben abzuweichen. Einer Regierungssprecherin zufolge stimmte das Kabinett am Dienstag der Einführung eines sogenannten „Erprobungsparagrafen“ zu.

Veröffentlicht: 17.10.2023, 14:37 Von: Deutsche Presse-Agentur