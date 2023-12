Jungs stehlen Feuerwerk und zündeln: 13-Jähriger verletzt

Beim Zünden mit gestohlenem Feuerwerk hat ein 13-Jähriger im Kreis Tübingen schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Zuvor habe ein 16-Jähriger eine Feuerwerksbatterie in einem Rottenburger Supermarkt auseinandergebaut und daraus einzelne Abschusshülsen gestohlen, berichtete die Polizei am Samstag. Sein 13-jähriger Freund zündete kurz darauf eine dieser Hülsen an und wurde dabei verletzt. Der Jugendliche kam nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus.