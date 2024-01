Junger Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf glatter Fahrbahn

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei Lenningen (Landkreis Esslingen) auf glatter Fahrbahn gestürzt und gestorben. Es seien keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall am Samstag beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Der junge Mann war in einer Gruppe von insgesamt fünf Motorrädern unterwegs. Im Bereich einer Steige soll der 16-Jährige alleinbeteiligt gestürzt sein. Die Reanimation vor Ort war der Polizei zufolge erfolglos, der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.