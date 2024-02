Junger Hausbewohner nach Brand tot aufgefunden

Die Feuerwehr hat nach einem Brand in einem Haus in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen toten Mann aufgefunden. Bei dem Leichnam handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 25-jährigen Bewohner des Hauses, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Tote war nach Abschluss der Löscharbeiten entdeckt worden.

Im Obergeschoss des betroffenen Hauses soll es am Mittwoch zu einer Art Explosion gekommen sein. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Das betroffene Haus wird von einer Familie bewohnt. Ein weiterer Bewohner war mit leichter Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen.