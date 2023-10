Unfall

Junge läuft auf Straße: Auto fährt Kind an

Sinsheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Notarztwagens. (Foto: Lisa Ducret/dpa/Symbolbild )

Ein neunjähriges Kind ist in Sinsheim von einem Auto angefahren worden. Der Junge erlitt am Samstag ein Hämatom am Kopf und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 28.10.2023, 18:56 Von: Deutsche Presse-Agentur