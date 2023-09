Junge Flüchtlinge: Schon wieder ist das Land überfordert

Nichts gelernt, nichts verändert. So muss das Fazit lauten, wenn man auf Probleme der Jugendhilfe im Land blickt. Seit über einem Jahr warnen Städte und Landkreise. Die hohe Zahl junger, unbegleiteter Flüchtlinge stellt viele von ihnen vor massive Probleme.

Notunterkünfte, die nachts ohne pädagogische Betreuung auskommen müssen — für Jugendliche verschiedenen Alters, rund ein Drittel älter als bei den Behörden angegeben. Das muss nicht eskalieren, aber es hat das Potenzial.

Psychologen fordern seit Jahren ein sinnvolles Screening Ankommender auf Traumata. Unbehandelt können diese für die Betroffenen lebenslange Auswirkungen haben, sie führen aber auch immer wieder zu Gewalttaten. Auch dafür — kaum Geld, kaum Personal. Ganz zu schweigen davon, dass Minderjährige einen Anspruch auf adäquate, qualifizierte Betreuung haben, und zwar zu Recht.

Diesen Anspruch hat in Deutschland jeder, nicht nur, aber auch Geflüchtete. Doch diesem Anspruch können die Jugendämter nach eigenen Angaben nicht mehr umfänglich gerecht werden. Andere Aufgaben bleiben liegen.

Wie unter anderem in Kitas und Schulen entsteht also der Eindruck: Teile dieses Staates sind mit der Aufnahme von Flüchtlingen überfordert. Kein Wunder, wenn in Umfragen wie dem BaWü-Check der Tageszeitungen 30 Prozent der Bürger nicht glauben, dass eine der politischen Parteien hier Lösungen liefert und rund 80 Prozent sich Sorgen angesichts der Ankommenden machen.

Baden–Württemberg reagiert, mit vereinfachten Verfahren und Vorstößen beim Bund. Aber das alles reicht nicht. Das Thema Umgang mit Flüchtlingen wird im Kommunalwahlkampf 2024 eine große Rolle spielen. Ungeklärte Fragen wie jene, wo im Land neue Erstaufnahmestellen entstehen, sind da Gift. D

ie Kommunen dürfen sich da nicht wegducken. Aber sie benötigen verlässliche Zusagen und spürbare Entlastung. Bekommen Bund und Länder das nicht gemeinsam hin, darf sich auch niemand über Erstarken jener Kräfte auch in Gemeinderäten wundern, die Populismus bieten statt Lösungen.