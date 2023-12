Jugendlicher versprüht Reizgas: 18 Schüler leicht verletzt

Ein Jugendlicher hat am Freitag in einer Realschule in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) Reizgas versprüht. 18 Schüler wurden leicht verletzt und erlitten Augen- und Hautreizungen, wie ein Polizeisprecher sagte. In einer Turnhalle habe der 14-Jährige ungezielt mehrere Sprühstöße abgegeben. Einige Kinder und Jugendliche kamen vorsorglich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Das Pfefferspray konnte von der Polizei sichergestellt werden.