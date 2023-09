Heidelberg

Jugendlicher soll 14-Jährige verfolgt und bedroht haben

Heidelberg / Lesedauer: 1 min

Die Polizei in Heidelberg fahndet nach einem Jugendlichen, der am Donnerstag eine 14-Jährige im Stadtteil Pfaffengrund bedroht haben soll. Wie das Polizeipräsidium Mannheim am Freitag mitteilte, hat der mutmaßliche Täter zwei 14-jährige Mädchen deren Aussagen nach zunächst verfolgt und eine der beiden bedroht.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 15:47 Von: Deutsche Presse-Agentur