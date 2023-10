Jugendlicher Radfahrer schwer verletzt

Ein 17 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagabend bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei auf einer Landstraße bei Karlsruhe von dem Auto eines 49 Jahre alten Fahrers erfasst worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Der Radfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke rund um die Unfallstelle war für zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an. Dafür sucht die Polizei derzeit noch Zeugen.