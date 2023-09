Kriminalität

Jugendliche tritt Polizisten gegen den Kopf

Eine Jugendliche soll am Tübinger Hauptbahnhof einem Bundespolizisten mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Beamte am Dienstagmorgen dabei, den 18–jährigen Begleiter der 17–Jährigen am Boden zu fixieren.

