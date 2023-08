Sozialministeriu

Jeder Zehnte kann sich keine gesunde Mahlzeit leisten

Eine Einkaufskiste mit Lebensmitteln und eine Frau Euro-Banknoten in den Händen hält. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Illustration )

Jeder zehnte Mensch in Baden–Württemberg ist so arm, dass er sich nicht jeden zweiten Tag eine hochwertige Mahlzeit leisten kann. Wie das Sozialministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, waren 2021 10,1 Prozent der Menschen im Land von sogenannter Ernährungsarmut betroffen.

Veröffentlicht: 09.08.2023