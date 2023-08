Populismus und der Glaube an Verschwörung sind in Deutschland weit verbreitet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Kommunikationswissenschaftlers Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. Der Anteil der Anhänger von Verschwörungserzählungen ist im Land geringer als bundesweit.

Jeder vierte Deutsche ist demnach davon überzeugt, die Politik werde von „geheimen Mächten“ gesteuert — im Südwesten sagte dies jeder Fünfte. Ein Fünftel der Deutschen glaubt laut Studie zudem, Massenmedien würden die Bevölkerung „systematisch belügen“, in Baden–Württemberg sagen dies 17 Prozent.

Bezogen auf ganz Deutschland bescheinigt die Untersuchung einem Fünftel der Bevölkerung ein geschlossen rechtspopulistisches Weltbild. Im Land hingegen trifft dies nur auf 13 Prozent der Menschen zu. „Das ist schon ein signifikanter Unterschied“, sagt Brettschneider zu diesen Ergebnissen und dazu, dass deutlich mehr Baden–Württemberger mit der Demokratie und ihren Institutionen zufrieden sind als die Deutschen im Durchschnitt. „Das ist die Basis für ein funktionierendes Gemeinwesen.“

Rechtspopulismus und Bildung

Mit seinem Team hatte Brettschneider 22 Aussagen formuliert. Einige davon enthielten Verschwörungserzählungen. Die Befragten sollten angeben, wie stark sie diesen Aussagen zustimmen oder sie ablehnen. Daraus leitet der Wissenschaftler einen Grad an Rechtspopulismus ab.

Der Anteil ist demnach im Osten Deutschlands etwas höher (23 Prozent) als im Westen (17 Prozent). Auch die Bildung spiele eine Rolle, sagt Brettschneider: Je höher die formale Bildung der Befragten, desto geringer sei der Anteil der Menschen mit einem rechtspopulistischen Weltbild. Unter AfD–Anhängern ist dieses mit 79 Prozent besonders ausgeprägt, bei den Grünen liege dieser Anteil bei 1 Prozent.

Das Vertrauen der Bürger in die BUndesregierung ist massiv gesunken. Auf einer Skala von 1 (Misstrauen) bis 7 (Vertrauen) ist der Wert bundesweit innerhalb eines Jahres von 4 auf 3,5 gesunken, im Land von 4,2 auf 3,7. Die Zufriedenheit der Menschen mit dem Funktionieren der Demokratie ist mit Blick auf den Bund um zehn Prozentpunkte abgesackt.

Für den CDU–Fraktionschef im Stuttgarter Landtag ist das nicht überraschend. „Die Studie dokumentiert schwarz auf weiß, was wir seit Monaten an gesellschaftlicher und politischer Stimmung im Land spüren“, so Manuel Hagel. „Bei vielen Menschen erweckt der Staat als Ganzes den Eindruck, er könne die großen Fragen unserer Zeit nicht lösen.“

Zugleich mische er sich in viele Fragen des persönlichen Alltags ein. „So kann man inzwischen einmal im Jahr frei entscheiden, welches Geschlecht man haben will, aber man soll nach dem Willen der Ampel zu Hause nicht mehr heizen dürfen, wie man will.“

Wissenschaftler plädiert für Dialog

Einfache Maßnahmen, die kurzfristig wirkten, gebe es nicht, sagt derweil Brettschneider. „Wichtig ist, dem Gefühl von Machtlosigkeit entgegenzuwirken.“ Politische Prozesse müssten besser erklärt, der Austausch mit den Bürgern verstärkt werden.

„Die in Baden–Württemberg praktizierte Politik des Gehörtwerdens, des Dialogs auf ganz vielen Ebenen, ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz.“ Den Menschen müssen etwa nachvollziehbar erklärt werden, warum Kliniken zusammengelegt werden.

Auch Grünen–Fraktionschef Andreas Schwarz betont die Bedeutung von transparenter und ehrlicher Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung. „Das Vertrauen in die Politik zu verbessern ist ein langwieriger Prozess“, sagt er. „Das geht nur durch: reden, zuhören, korrigieren.“ Er fordert mehr Unterstützung für Forschung „um herauszufinden, was eigentlich hinter dem negativen Gefühl und dem mangelnden Vertrauen steht“.

Kretschmann sieht Demokratie nicht in Gefahr

Für eine funktionierende Demokratie brauche es zudem leistungsfähige Massenmedien, sagt Wissenschaftler Brettschneider. „Es ist besorgniserregend zu sehen, dass Personalmangel und Zeitdruck in den Redaktionen immer höher werden.“ Gegen den Trend helfe zudem Bildung: „Je höher die Bildung, desto besser können Menschen mit Unsicherheit umgehen und Unsinn von belastbaren Fakten unterscheiden.“

Die Studie müsse man ernst nehmen, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Aber: „Die Demokratie in Deutschland ist aktuell nicht in Gefahr, von einem Kipppunkt sind wir noch sehr weit entfernt.“ Selbstverständlich sei sie aber nicht.

Der Trend sei Ausdruck der Unsicherheit, ausgelöst durch Krisen und Umbruchzeiten. „Dabei sind wir in Bund und Ländern natürlich ganz besonders gefordert“, so der Regierungschef. Es brauche eine Perspektive, die Zuversicht im Wandel schafft.

Für die repräsentative Umfrage hatte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Uni Hohenheim im Juli 4024 Menschen mit deutschen Pass befragt, davon gut 2500 im Südwesten.