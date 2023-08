Japaner Endo bleibt Kapitän des VfB Stuttgart

Der japanische Nationalspieler Wataru Endo wird den Fußball–Bundesligisten VfB Stuttgart auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen. Das habe er so bestimmt, erklärte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor dem Erstrunden–Spiel im DFB–Pokal gegen Regionalligist TSG Balingen am Samstag (13.00 Uhr/Sky). „Er ist unser Gesicht, ein absoluter Krieger“, sagte der Coach am Donnerstag über den Mittelfeldmann.

Endos Stellvertreter bleibt Abwehrspieler Waldemar Anton. In den Mannschaftsrat der Schwaben wurden zudem die Verteidiger Dan–Axel Zagadou und Pascal Stenzel, Mittelfeldmann Atakan Karazor und Torhüter Fabian Bredlow gewählt.