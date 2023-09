Biberach

Jahrhunderte alte Winterlinde brannte

Erolzheim / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Eine mehrere Jahrhunderte alte Winterlinde hat in Erolzheim gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer an dem Naturdenkmal in Erolzheim (Kreis Biberach) am Montagmittag aus.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 17:36 Von: Deutsche Presse-Agentur