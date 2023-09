Inzucht bedroht Baden–Württembergs Wappentier

Um den Rothirsch ist es im Südwesten nicht gut bestellt. Inzucht und genetische Verarmung bedrohen den Bestand des größten heimischen Säugetiers — zu diesem Schluss kommen neue Erkenntnisse der Forstlichen Versuchs– und Forschungsanstalt (FVA) Baden–Württemberg. Was tun? Eine Bestandsaufnahme.

Wie leben die Rothirsche bisher?

Baden–Württembergs Wappentier darf sich auf insgesamt vier Prozent der Landesfläche aufhalten. Es gibt fünf Rotwildbezirke: In der Adelegg im Allgäu, im Süd– sowie im Nordschwarzwald, im Schönbuch und im Odenwald. Verlassen Tiere ihre Gebiete, müssen Jäger diese in aller Regel erlegen. Das gilt seit 1958, um Konflikte mit der Landwirtschaft einzudämmen.

Vor allem der Landesjagdverband will dem Rotwild mehr Raum geben. Neu entflammt ist die Debatte durch eine Studie der Universität Göttingen vom Frühjahr. Forscher hatten anhand von 34 untersuchten Rothirschpopulationen in Deutschland vor Inzucht gewarnt. Schnelles Handeln lehnte der zuständige Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) damals ab. Er verwies auf das Projekt „Weiterentwicklung des Rotwildmanagements in Baden–Württemberg auf der Basis von wissenschaftlichen Grundlagen“ der FVA. Das Ergebnis soll Ende des Jahres vorliegen. Erste Ergebnisse hat die FVA aber in einem Symposium im Juni vorgetragen und nun auf der Homepage veröffentlicht.

Wie geht es dem Rothirsch?

Genetische Marker der Gewebeproben aus allen fünf Gebieten weisen auf Inzucht hin. Im Vergleich zu einer Untersuchung von 2007 sei die genetische Diversität um fast elf Prozent gesunken. Vor allem in der Adelegg liege der Wert „in einem kritischen Niveau“. Damit eine Population langfristig gesund ist und sich an Umwelteinflüsse anpassen kann, braucht es laut Forscher eine effektive Populationsgröße von 500. Davon seien alle Rotwildvorkommen im Südwesten „derzeit deutlich entfernt“, in der Adelegg sei der Wert „sehr kritisch“. Es bestehe das Risiko von höherer Sterblichkeit, geringerer Vitalität und weniger Fruchtbarkeit der Tiere. Der Wert der Populationsdifferenzierung, der zeigt, wie wenig genetisch durchmischt eine Gruppe ist, ist im Südwesten seit 2007 um fast 15 Prozent gestiegen. „Zusammenfassend lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass die genetische Diversität in den Rotwildgebieten derzeit zu gering ist, um dauerhaft einen gesunden Rotwildbestand zu erhalten“, so die Forscher.

Was schlagen die Forscher vor?

Wegen des Klimawandels seien die Wälder in einem „historisch schlechten Zustand“, erklärt FVA–Direktor Ulrich Schraml im Vorwort der Veröffentlichung. Dürften sich alle Rothirsche frei bewegen, würde dies dem nötigen Waldumbau schaden, da die Tiere Rinde und Blattknospen junger Bäume fressen. „Viele Negativbeispiele in anderen Bundesländern verdeutlichen den hohen Preis, den Wälder, Wildtiere und gesellschaftlicher Zusammenhalt dafür zahlen, wenn der Hirsch kommt bevor der Mensch bereit ist“, so Schraml.

Damit sich die Populationen erholen können, sei eine gezielte Vernetzung der Lebensräume nötig — auch über die Landesgrenze hinaus. Vor allem junge Männchen müssten zwischen den Gebieten wandern dürfen. Dafür sollten mehr Weibchen in den Rotwildgebieten geschossen werden. Junge wandernde Männchen sollten außerhalb der Bezirke geschont werden. Es brauche ein Konzept aus Korridoren, auf denen die Tiere durchs Land streifen dürfen und können. Barrieren wie Siedlungen und Straßen müssten hier beachtet werden. Zudem brauche es Regelungen zu Schäden, die die Tiere auf dem Weg im Privatwald anrichten. Beim Waldumbau sollten mehr lichtere Stellen entstehen, weil die Rothirsche hier Nahrung finden und sich dann weniger an Bäumen gütlich tun.

Was plant die Politik?

Grundsätzlich sieht Minister Hauk Handlungsbedarf. „Für einen gesunden Wildbestand ist ein gezieltes Rotwildmanagement zur Verbesserung der Genetik notwendig“, sagt er und betont dabei, „innerhalb der bestehenden Rotwildgebiete.“ Das Rotwild verarme genetisch auch dort, wo es keine Rotwildgebiete gibt, „an deren Existenz kann es also nicht liegen!“, so Hauks Sprecher. Grundsätzlich habe der Wald Vorrang.

Es sei aber denkbar, junge Hirsche auf der Wanderung zu schonen. Darüber und über mögliche Korridore soll im Arbeitskreis „Waldumbau und Jagd“ gesprochen werden. Barrieren sollen auf diesen Wegen abgebaut werden, unter anderem „mittelfristig durch den Bau von Grünbrücken“. Zudem will das Ministerium den Austausch mit Bayern, Hessen und Vorarlberg stärken zugunsten einer Rotwild–Vernetzung.

Was sagen Jäger und Naturschützer?

Verbindungskorridore seien denkbar, sagt Nabu–Landeschef Johannes Enssle. Der Waldumbau dürfe dabei aber nicht gefährdet werden. Um die genetische Vielfalt zu stärken, schlägt er zudem vor, Tiere aus den einen in andere Gebiete zu transportieren. „Aus meiner Sicht wäre das auch jetzt schon denkbar“, so Enssle. Bei Gämsen, Steinböcken und Gänsegeiern habe diese Methode funktioniert.

Dem habe die FVA beim Symposium eine Absage erteilt — und zwar zu Recht, sagt René Greiner vom Landesjagdverband. „Denn zum einen werden hierbei nur Symptome behandelt und nicht die Ursachen und zum anderen gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass diese Maßnahme zur Sicherung und Verbesserung der genetischen Vielfalt nicht zielführend ist.“ Er unterstützt die Lösungsvorschläge der FVA, Wanderkorridore einzurichten, wandernde Junghirsche auf diesen zu schonen und ihre Anzahl gezielt zu erhöhen.

Der Waldumbau sei essenziell. „Gleichzeitig zur Klimakrise findet allerdings auch eine Biodiversitätskrise statt“, so Greiner. „Hierzu zählt auch die Situation des Rotwildes.“ Zumal mit dem Wolf ein Beutegreifer ins Land zurückgekehrt ist, der ihren Bestand zusätzlich bedrohe. Dem Rothirsch müsse die Möglichkeit gegeben werden, aus seinen Gebieten ausweichen zu können. Greiner fordert, „die dringendsten Maßnahmen sofort zu ergreifen, bevor sich die Situation noch weiter, und damit zum Teil irreversibel, verschlechtert“.