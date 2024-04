Sie hat einen schwarzen Brustkorb, einen leicht dunkleren Hinterleib und ist etwas kleiner als unsere heimische Art: Die Asiatische Hornisse ist seit ein paar Jahren auch in Deutschland angekommen.

Das erste Exemplar in Europa wurde 2004 im Süden Frankreichs gesichtet. Die Art breitete sich in den Folgejahren schnell in Frankreich, Spanien, Portugal und eben auch im Südwesten Deutschlands aus.

Das Problem: Die Asiatische Hornisse kann erhebliche Schäden bei Honigbienen verursachen. Imker warnen vor einer ungehinderten Ausbreitung. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum ist die Asiatische Hornisse gefährlich?

Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art. Sie vermehrt und verbreitet sich schnell, hat hierzulande keine natürlichen Fressfeinde - und sie verzehrt viele Insekten. „Zum großen Teil ernährt sich die Asiatische Hornisse auch von Honigbienen, Wespen oder eben heimischen Wildbienen“, sagt Ulrich Ernst, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim.

Viele dieser heimischen Bienenarten sind vom Aussterben bedroht. „Deswegen ist es eine berechtigte Sorge, dass die Asiatische Hornisse die Biodiversität weiter negativ beeinflussen könnte“, erklärt Ernst.

Vor allem die Imker im Land haben große Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Art. „Die Asiatische Hornisse bevorzugt es, Bienen zu fressen, weil die konzentriert in den Stöcken sitzen“, erklärt Helmut Horn, Präsident des Landesverband Württembergischer Imker.

Das kann zum Problem werden, wenn sich die Bienen nicht mehr aus dem Stock heraus trauen, weil sie draußen berechtigte Gefahr fürchten. „Wenn die Bienen merken, dass draußen ein Feind ist, bleiben sie in ihren Kästen“, sagt Horn, der selbst seit über 60 Jahren eigene Bienenvölker hat.

Das könne so weit führen, dass Imker ihre Völker verlieren, weil die Aufzucht dadurch gefährdet ist. „Das haben wir in Teilen Nordspaniens und Frankreichs schon erlebt. Soweit sind wir hier glücklicherweise noch nicht“, so Horn. Asiatische Hornissen seien noch bis in den Winter hinein aktiv, „weil es bei uns immer milder wird und die Nester der Insekten klimatisch deutlich besser geschützt sind.“

Ist die Asiatische Hornisse auch für Menschen gefährlich?

Nicht gefährlicher als unsere heimischen Hornissen-, Bienen- oder Wespenarten, sagt Ulrich Ernst von der Landesanstalt für Bienenkunde. „Auch ein Stich ist nicht giftiger. Eine Gefahr geht aber natürlich davon aus, wenn man gegen Hornissenstiche allergisch ist.“

Allerdings sollte man dem Nest nicht zu nahe kommen, „denn dann verfolgen einen die Hornissen“, warnt Ernst. Gerade die sogenannten Primärnester sind oft in Hecken, Büschen oder unter Balkone gebaut. „Da kommt man relativ schnell mal in die Nähe“, so Ernst.

Die Asiatische Hornisse baut anfangs erst ein kleineres Gründungsnest, das sogenannte Primärnest. Später im Jahr, wenn die Zahl der Tiere zu groß wird, ziehen alle Insekten in ein größeres Sekundärnest um, das weiter oben - vorzugsweise in Bäumen - gebaut wird.

Asiatische Hornissen sammeln sich an einem Ausgang ihres Nestes. Die Insekten breitet sich immer weiter in Baden-Württemberg aus. (Foto: Axel Heimken/dpa )

In anderen Ländern klagen inzwischen auch Obstbauern und Winzer über die Asiatische Hornisse. Denn die Insekten nagen auch Trauben und anderes Obst an. „Wir befürchten, dass die Hornissen das bei stärkerer Ausbreitung intensiver tun. Da müssen wir ein Auge drauf haben, auch wenn wir den Einfluss der Tiere auf die Landwirtschaft jetzt noch nicht wirklich abschätzen können“, betont Ernst.

Wie groß ist die Population in Süddeutschland bereits?

Schon im vergangenen Jahr waren in Baden-Württemberg nach Angaben aus dem Umweltministerium 550 Nester gefunden worden - eine Verzwanzigfachung gegenüber dem Jahr davor. „Wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte.

Viele Nester sieht man einfach nicht, weil die Sekundärnester oftmals in Bäumen vom Laub bedeckt sind“, erklärt Bienenkundler Ernst. Bei der Asiatischen Hornisse gehe man davon aus, dass sie sich jährlich um den Faktor 3 bis 5 vermehrt, weswegen dieses Jahr mit mehreren tausend Nestern in Baden-Württemberg gerechnet wird, so Ernst.

Bislang ist die Asiatische Hornisse aber hauptsächlich ein badisches Problem. „Die Rheinebene ist in Baden-Württemberg am stärksten betroffen. Da haben wir im letzten Jahr schon etliche hundert Nester entfernt“, sagt Imker Horn. Sogar in Konstanz am Bodensee wurden Nester gefunden.

„Aber auch in Württemberg sind Funde gemeldet worden“, so Horn, etwa in Stuttgart oder in Mössingen. Selbst in Bayern gab es schon vereinzelte Nester. „Im Prinzip ist die Asiatische Hornisse fast bundesweit nachweisbar“, sagt Horn. Deutschland werde das Insekt nicht mehr endgültig loswerden, „ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Aber wir können versuchen, die Verbreitung einzudämmen“, betont er.

Wie kann man die Asiatische Hornisse bekämpfen?

Die Bevölkerung sollte die Nester der Asiatischen Hornisse melden und so Imkern und Wissenschaftlern helfen. Dafür hat die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) online eine Plattform eingerichtet, bei der ein Bild vom Nest oder gesichteten Tieren hochgeladen werden kann.

„Das ist der beste Weg. So können Experten schauen, ob es sich tatsächlich um das Nest der Asiatischen Hornisse handelt - und dann können die jeweiligen Sachkundigen vor Ort das Nest auch entfernen“, sagt Ulrich Ernst von der Landesanstalt für Bienenkunde. Die Meldungen seien wichtig, um die invasive Art einzudämmen und sich einen besseren Überblick über die Ausbreitung des Insekts zu verschaffen.

„Aber ich möchte unbedingt davor warnen, irgendwelche Insekten zu töten, weil man glaubt, dass es sich um die Asiatische Hornisse handelt“, sagt Ernst. Oftmals würde man sie mit der bedrohten, heimischen Hornisse verwechseln. Auch Fallen aufzustellen, sei keine gute Idee, so Ernst. „Da wird dann alles Mögliche eingefangen, auch bedrohte Insekten. Damit schadet man der Biodiversität deutlich mehr.“