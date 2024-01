Am 9. Juni wählen die Baden-Württemberger ihre kommunalen Gemeindevertrtungen, parallel zur Europawahl. 2019 lag die Wahlbeteiligung bei gerade einmal 58 Prozent und was damit so gering wie in keinem anderen Bundesland. Ihren Bürgermeister wählen im Südwesten durchschnittlich sogar nur 44 Prozent. Prof. Angelika Vetter (Foto: privat), Wahlforscherin an der Universität Stuttgart erklärt, warum die Wahlbeteiligung mit der Größe des politischen Ereignisses abnimmt, diese in Baden-Württemberg geringer ist als anderswo und was das für eine Demokratie bedeutet.

Frau Vetter, warum interessiert sich in Baden-Württemberg offenbar nicht mal die Hälfte der Bürger für die Wahl ihres Bürgermeisters?

Grundsätzlich ist auf Ebene der Städte und Gemeinden die Zufriedenheit häufig sehr groß. Das gilt auch für die Arbeit von Bürgermeistern. Wo es wenig Polarisierung und Streit gibt sinkt die Wahlbeteiligung. Das zeigen unsere Untersuchungen. Deutschlandweit hat die Bundestagswahl mit rund 76 Prozent die höchste Wahlbeteiligung. Bundespolitische Themen polarisieren meist sehr stark. Die Debatten finden täglich in den Medien statt und erreichen damit viele Bürger. Auf kommunaler Ebene ist die mediale Durchdringung um ein Vielfaches geringer.

Kann man bei einer Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent noch von Demokratie sprechen?

Die Höhe der Wahlbeteiligung sagt erst mal nichts über die Qualität einer Demokratie aus. Bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 gab es eine sehr hohe Beteiligung. Die Folgen sind bekannt. Auch etablierte Demokratien, wie etwa die Schweiz oder die USA, haben zum Teil eine recht geringe Wahlbeteiligung. Bei den Schweizer Nationalratswahlen vergangenen Sommer wählten beispielsweise gerade mal 45 Prozent der Stimmberechtigten. Deutschland rangiert mit seiner Wahlbeteiligung im oberen Drittel der Demokratien weltweit. Höher ist die Beteiligung in der Regel nur in einigen skandinavischen Ländern, Belgien, Luxemburg oder in Ländern mit einer Wahlpflicht.

Es gibt Demokratien mit einer Wahlpflicht?

Ja tatsächlich. In Belgien sind die Bürger verpflichtet, wählen zu gehen. Auch in Italien ist das so und im Kanton Schaffhausen in der Schweiz müssen Bürger sechs Franken bezahlen, wenn sie ihre Stimme nicht abgeben. In Belgien und Italien gibt es die Wahlpflicht nur noch formell. Da hat Nichtwählen keine Konsequenzen. In anderen Ländern, beispielsweise in Ägypten oder Australien, drohen höhere Geldstrafen und sogar Gefängnis.

Warum gehen Menschen, Ihren Erkenntnissen nach, nicht zur Wahl?

Nichtwähler lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die Größte davon sind die sogenannten rationalen Nichtwähler. Das sind mehr als die Hälfte. Diesen Menschen ist beispielsweise das Skifahren am Wochenende wichtiger, als zuhause zu bleiben und wählen zu gehen. Die meisten von ihnen sind durchaus zufrieden mit der Politik. Sobald die Themen aber stärker Polarisieren erreicht man diese Menschen. Anders sieht das bei der zweiten Gruppe aus. Das sind Menschen mit nur geringem Interesse an Politik. Die Meisten haben einen schwachen sozioökonomischen Hintergrund. Arbeitslosigkeit, Armut und zumeist geringe Bildungsabschlüsse sind charakteristisch für diese Gruppe. Und dann gibt es natürlich auch die ganz Unzufriedenen. Sie haben meist sogar einen höheren Bildungsgrad, sind aber so enttäuscht von der Politik, dass sie nicht zur Wahl gehen und so ihrer Unzufriedenheit Ausdruck verleihen.

Es heißt immer: Ein aufrechter Demokrat geht wählen.Warum eigentlich?

Wir nennen das die Wahlnorm, ein Pflichtgefühl wählen zu gehen. Diese war in der Bundesrepublik vor allem früher noch sehr stark ausgeprägt. Sie nimmt aber immer mehr ab. Grundsätzlich kann eine geringe Wahlbeteiligung dann zum Problem werden, wenn extreme Parteien oder Positionen Konjunktur haben. Trotzdem steht und fällt die Qualität einer Demokratie nicht allein mit der Wahlbeteiligung. Rechtsstaatlichkeit, funktionierende Institutionen und ein breites zivilgesellschaftliches Engagement gehören genauso dazu. Menschen die nicht zur Wahl gehen riskieren allerdings, dass ihre Interessen politisch weniger berücksichtigt werden.

Anfang Juni finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen statt. Wie erreicht die Politik möglichst viele Wähler?

Wichtig sind vor allem die Themen. Bei der letzten Kommunalwahl 2019 mobilisierte das Thema Klimawandel und Fridays-For-Future stark. Der Grad der Politisierung, die Polarisierung in der Bevölkerung und die mediale Präsenz der politischen Protagonisten entscheiden schlussendlich über die Wahlbeteiligung.

Bei Kommunalwahlen hat Baden-Württemberg die geringste Wahlbeteiligung aller Bundesländer. Warum?

Dass die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg bei den Kommunalwahlen vergleichsweise gering ist liegt auch an der schwachen Parteibindung. In anderen Bundesländern sind mehr Menschen in Parteien organisiert. Das fördert die Politisierung und damit die Wahlbeteiligung.

Immer wieder steht auch das komplizierte Wahlsystem bei den Kommunalwahlen hierzulande in der Kritik. Zurecht?

In Stuttgart beispielsweise müssen Wähler bis zu 60 Stimmen abgeben. Im Vorfeld muss sich ein Wähler über die zur Wahl Stehenden informieren. Das ist aufwendig und macht das Wählen nicht unbedingt attraktiver. In den ostdeutschen Bundesländern reichen beispielsweise drei Stimmen aus.

Mit den „Bauernprotesten“ beherrschen derzeit kommunale Akteure die politische Debatte in Deutschland. Könnte das einen positiven Effekt auf die Wahlbeteiligung haben?

Zielgruppe der Proteste sind nicht die kommunalen Entscheidungsträger, sondern Politiker auf Bundes- und der Landesebene. Ich denke daher, dass das Thema bei den Kommunalwahlen keine größere Rolle spielen wird. Außerdem finden die Wahlen erst im Juni 2024 statt. Bis dahin können schon wieder ganz andere Themen die politische Agenda dominieren.