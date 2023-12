Unternehmen

Insolvenzquote von Firmen im Südwesten im Vergleich niedrig

Stuttgart/Frankfurt/M. / Lesedauer: 1 min

Ein Kugelschreiber liegt auf einem Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (Foto: Jonas Walzberg/dpa/Illustration )

Konjunkturflaute, gestiegene Zinsen und hohe Energiepreise haben die Zahl der Firmenpleiten in diesem Jahr in die Höhe getrieben - auch im Südwesten. Allerdings ist die Insolvenzbetroffenheit der Unternehmen in Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern vergleichsweise niedrig, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Montag in Frankfurt mitteilte.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 11:10 Von: Deutsche Presse-Agentur