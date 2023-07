Hilfsorganisationen

Innenminister lobt Jugendfeuerwehren für ihr Engagement

Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg, spricht. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat das Engagement der Jugendfeuerwehren in Baden–Württemberg hervorgehoben. „Die Jugendfeuerwehren begeistern Kinder und Jugendliche dafür, anderen zu helfen, Verantwortung zu übernehmen und füreinander einzustehen“, sagte Strobl am Samstag anlässlich der Landesfeuerwehrtage in Kehl.

