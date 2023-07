Leute

Ingeborg Schäuble nach Fahrradunfall in Reha

Offenburg

Wolfgang Schäuble (CDU) und seine Frau Ingeborg Schäuble bei einer Veranstaltung. (Foto: Jens Kalaene/dpa )

Ingeborg Schäuble (79), die Frau des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (80), hatte einen Fahrradunfall. Sie ist derzeit in einer Reha–Klinik in Behandlung, wie die Familie am Sonntag bestätigte.

