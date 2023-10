Wie bestellt ein Schwabe eigentlich seinen McChicken im McDrive und was ist an schwäbischen Schmerztabletten anders als an normalen?

Diese und andere Fragen beantwortet der "Schwabfluencer" auf seinem Instagramkanal. Hinter dem Kanal steckt der gebürtige Albstädter Mark Divkovic.

Im Interview mit Schwäbische.de erklärt der 27-Jährige, wieso es einen waschechten Schwaben nach Schottland verschlägt und was er an unserer Region so liebt.

Mark, wie kamst du eigentlich auf die Idee, einen Meme-Kanal aufzubauen?

Ich bin dadurch dazu gekommen, dass ich immer schon selber gerne Dinge entworfen oder auch Texte geschrieben habe. Dann habe ich erst auf Facebook mit einigen Memes angefangen und bin jetzt seit knapp zwei Jahren auch auf Instagram aktiv und mache dort Beiträge und Reels. Teils sind die auch schon ganz schön viral gegangen.

Warum gerade schwäbische Memes?

Dafür gibt es eigentlich zwei Gründe: Zum einen bin ich ein sehr humorvoller Mensch und habe immer einen Spruch auf Lager. Zum anderen bin ich selbst aus Albstadt und liebe einfach das Schwobaländle. Meine Memes stammen auch viel aus meinem eigenen Leben, wenn beispielsweise meine Oma oder Kumpels etwas Lustiges sagen. Ich hab da dann eine Liste auf dem Handy, auf dem ich diese Ideen sammle. Mit den Memes habe ich das Gefühl, einen Beitrag zur Erhaltung der schwäbischen Sprache und Kultur zu leisten.

Was liebst du denn dann konkret so am Schwäbischen? Sind es der Dialekt oder die Menschen?

Für mich ist es das Komplettpaket der schwäbischen Kultur. Wenn jemand wirklich tief Schwäbisch schwätzt, dann klingt das einfach irgendwie lustig und hat einen Charme. Schwaben sind für mich aber auch sarkastische Leute, die immer sagen, was sie denken. Viele Vorurteile über Schwaben stimmen auch einfach. Und sich darüber etwas lustig zu machen in Memes, gefällt mir sehr. Und das Essen ist natürlich auch ein Faktor.

Welches schwäbische Vorurteil trifft auf dich denn am meisten zu?

Ich würde mich als sehr fleißig bezeichnen. Ich strenge mich an und verwende viel Zeit darauf, meine Ziele zu erreichen.

Apropos Zeit und Ziele: Wie viel Zeit steckst du denn in deine Meme-Seite und welche Ziele hast du noch?

Mit allem drum und dran, also der Idee für einen Post plus die Umsetzung dahinter, also das Erstellen der passenden Bilder, sind das schon so vier bis fünf Stunden pro Woche. Bei den Zielen habe ich ein ganz klares vor Augen: Bis Ende 2024 möchte ich 100.000 Follower auf meiner Instagram-Seite haben. Und auch der neue TikTok-Kanal soll noch größer werden.

Verdienst du eigentlich Geld mit deiner Seite?

Ja, aber das ist noch sehr überschaubar. Die Leute denken immer, dass man mit Social Media so viel Geld verdienen kann. Ich verdiene eigentlich nur Geld, wenn Unternehmen direkt bei mir Werbung machen, z.B. hatte ich eine Kooperation mit Kull (Hersteller für Spätzlepressen Anm. d. Red.). Insgesamt habe ich bisher in zwei Jahren 170 Euro verdient.

Das ist auf deine Arbeitszeit damit ja nicht allzu viel. Du hast ja auch nebenbei eigentlich viel zu tun. Du wohnst aktuell in Schottland und hast Frau und Kind.

Ja, das ist eine lange Geschichte. Meine Frau ist halb Britin und halb Amerikanerin. Wir haben uns in Deutschland während meines Medizinstudiums an der Uni Tübingen kennengelernt. Und danach wollten wir zusammen was Neues ausprobieren und sind deshalb nach Schottland gegangen. Hier mache ich jetzt aktuell mein Praxisjahr in Vorbereitung auf meinen Facharzt für Notfallmedizin. Mittlerweile habe ich jetzt auch einen Sohn, der ist drei, und auch das zweite Kind steckt schon in der Pipeline.

Der Schwabfluencer ganz privat: Mark Divkovic mit seiner Frau Guinevere und Sohn Darcy - das zweite Kind ist auch schon im Anflug. (Foto: Mark Divkovic )

Versteht deine Frau denn deinen schwäbischen Humor?

Also zunächst sei gesagt, dass meine Frau Deutsch spricht - sogar auch ein wenig Schwäbisch. Sie hat sich als „Neigschmeckte“ schon auch einiges angeeignet, versteht zwar nicht alle Memes, aber findet es gut, dass ich das mache. Das schwäbische Essen hat sie übrigens auch sehr überzeugt - Maultaschen mit Kartoffelsalat sind eines ihrer Lieblingsessen.

Nun ist Arzt ja kein stressfreier Beruf. Dazu kommen zwei Kinder und deine Frau will ja auch mal Zeit mit dir haben. Muss man sich Sorgen machen, dass es den Schwabfluencer in einem Jahr nicht mehr gibt?

Auf keinen Fall. (lacht) Es gehört mittlerweile einfach zu meinen Hobbys dazu. Ganz im Gegenteil: Ich möchte viele weitere Reels und Memes posten. Meine Ideenliste ist noch sehr lang - gute Ideen können mir meine Follower aber trotzdem immer gerne schicken.